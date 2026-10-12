Un podcast dedicato all'eccidio di Goglio, opera degli studenti del Liceo Fermi di Arona

Goglio, la frazione di Bacen9, si prepara a commemorare l'eccidio avvenuto il 17 ottobre del 1944,quando un gruppo di partigiani diretti a Devero fu oggetto di un attacco mentre era sulla funivia: i partigiani furono facile bersaglio per i tedeschi e sotto il fuoco morirono quattro giovani: Giorgio Fossa di 17 anni, Gaudenzio Pratini di 20, Giuseppe Conti di 21 e Giuseppe Faccioli di 32.

Quest’anno, la ricorrenza di Goglio sarà diversa. Ce lo spiega Franco Chiodi, presidente provinciale dell’Anpi.

‘’Sarà svolta da alcune studentesse e studenti del Liceo classico dell'istituto "Fermi" di Arona che hanno vinto il concorso regionale per il "Progetto di Storia contemporanea", promosso nelle scuole superiori dalla "Consulta Resistenza e Costituzione" del Consiglio Regionale del Piemonte’’ dice Chiodi.

La ricerca ha avuto come esito un podcast dedicato all'eccidio e, soprattutto, un approfondimento della figura del partigiano e artista Angelo Bersani del Devero, che ha legato la sua memoria alla commemorazione di quel tragico evento.

‘’Ogni anno – aggiunge Chiodi - il concorso regionale consente agli studenti delle scuole superiori del Piemonte di approfondire un tema di storia contemporanea, dando la possibilità ai vincitori di compiere un viaggio nei luoghi della memoria più simbolici della storia del Novecento. Sarà interessante ascoltare dalla viva voce di questi giovani il racconto della loro esperienza e il valore della memoria storica per la comprensione del presente e la costruzione di un futuro migliore’’.