Scuola e lavoro, si rafforza la collaborazione tra Cna e Ministero dell’Istruzione

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 riprendono e si rafforzano le attività di collaborazione tra CNA e Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno dal ministro Giuseppe Valditara e dal presidente nazionale della Confederazione, Dario Costantini.

L’accordo punta a rafforzare il collegamento tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e offrendo agli studenti maggiori opportunità di orientamento e formazione.

Tra gli obiettivi principali figurano lo sviluppo di percorsi formativi innovativi, la collaborazione tra istituti scolastici e imprese e la promozione di iniziative che aiutino i giovani a compiere scelte consapevoli sul proprio futuro professionale. Particolare attenzione viene riservata alla riduzione del divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle disponibili sul mercato del lavoro.

Il protocollo prevede anche strumenti operativi concreti. Il Ministero si è impegnato a istituire un Osservatorio permanente sulle imprese, con il compito di raccogliere informazioni, promuovere progetti e realizzare indagini conoscitive. CNA, attraverso il progetto “Artigianato e Scuola”, porterà avanti iniziative dedicate agli studenti e alle famiglie, tra cui il “Career Day Artigianato” e il premio “Artigiani in Classe”, rivolto alle migliori idee imprenditoriali elaborate dai ragazzi.

“Siamo orgogliosi di proseguire e rafforzare un percorso basato su un forte patto di collaborazione con il mondo dell’istruzione pubblica, grazie al ministro Valditara, per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e per aiutare gli studenti nella scelta di percorsi formativi che assicurino interessanti opportunità nel mondo del lavoro”, ha dichiarato il presidente nazionale CNA Dario Costantini.

“Un lavoro che continueremo a fare nell’interesse dei nostri ragazzi e delle imprese italiane”, ha concluso Costantini.