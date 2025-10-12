Arte, musica e teatro uniscono il Vco e Roma

Tornano anche quest’anno i concorsi artistici organizzati dall’associazione culturale Arte, con il patrocinio della regione Piemonte, della provincia del Verbano Cusio Ossola, del municipio I di Roma Capitale e dei comuni di Omegna, Casale Corte Cerro, Verbania e Villadossola.

Nel 2026 si svolgeranno infatti la XXII edizione del concorso “Insieme per suonare, cantare, danzare e recitare”, la V edizione di “Insieme Corto” e la XVII edizione del concorso “Gianni Rodari – Gianni Ciak”, rivolti a bambini e ragazzi delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole a indirizzo musicale, accademie, bande, cori, gruppi giovanili e compagnie teatrali.

La manifestazione, che unisce da anni Piemonte e Lazio in un ponte culturale tra Verbano Cusio Ossola e Roma, si terrà in primavera nei teatri delle due regioni. Anche questa volta sarà possibile partecipare inviando esibizioni videoregistrate, una modalità che amplia le opportunità di adesione per scuole e giovani di tutta Italia.

Il bando ufficiale sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito www.associazioneculturalearte.com, dove si potranno consultare modalità di partecipazione e novità dell’edizione 2026.

Come nelle precedenti edizioni, l’associazione assegnerà premi, borse di studio e riconoscimenti, grazie al sostegno di fondazioni, enti e sponsor. Negli anni passati la qualità del progetto è stata premiata anche con la medaglia del Senato della Repubblica Italiana.