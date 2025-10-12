Chiusura notturna della A9 che sale al passo del Sempione

Chiusura notturna e limitazione del traffico sulla strada A9 del Sempione, nel tratto tra Gondo e il passo. A causa di lavori di riparazione del manto stradale, la tangenziale del ponte Fura sull'autostrada A9 del Sempione, dopo la frazione Gabi e prima di Simplon Dorf, sarà completamente chiusa per una notte. Contemporaneamente, il traffico sulla A9 al valico di frontiera doganale di Gondo sarà limitato a una sola corsia per due notti. Questa limitazione è dovuta anche ai lavori di riparazione del manto stradale.

Le interruzioni saranno nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, dalle 22:00 alle 5:00: la tangenziale sarà chiusa in entrambe le direzioni. Non saranno consentite deviazioni. Poi nelle notti tra il 13 e 14 ottobre, dalle 21:30 alle 5:00 e il 14 e 15 ottobre, dalle 22:00 alle 5:00, il traffico sarà limitato a una sola corsia sulla A9 al valico di frontiera doganale di Gondo. Il traffico sarà regolato da un servizio di controllo del traffico in loco.