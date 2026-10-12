Coimo celebra 50 anni di castagnata: mezzo secolo di tradizione, volontariato e comunità FOTO

Cinquant'anni di Castagnata a Coimo, mezzo secolo di incontri, convivialità e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Un anniversario speciale per una manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata molto più di una semplice festa dedicata alle castagne, trasformandosi in un appuntamento capace di riunire la comunità e mantenere vivo il legame con il territorio.

Dietro una giornata apparentemente semplice, fatta di castagne, chiacchiere e momenti trascorsi insieme, si nasconde un grande lavoro organizzativo. Sono tanti i volontari che, nel corso di questi cinquant'anni, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, occupandosi della preparazione dei fuochi, del montaggio dei tendoni, della cucina, del servizio e della pulizia.

Un impegno portato avanti spesso con discrezione e naturalezza, senza cercare riconoscimenti, ma semplicemente per il desiderio di dare una mano e contribuire alla vita del paese.

Il cinquantesimo anniversario rappresenta anche un momento per ricordare tutte le persone che hanno partecipato alla crescita della Castagnata e che oggi non ci sono più. Volontari, amici e abitanti di Coimo che, con il loro contributo, hanno lasciato un segno nella storia della manifestazione e nella memoria della comunità.

Un ringraziamento particolare è rivolto anche ai residenti del paese, che ogni anno accolgono la festa con pazienza e comprensione, nonostante i piccoli disagi che l'organizzazione di un evento di questo tipo può comportare.

In cinquant'anni sono cambiati i volti, le persone e le generazioni, ma è rimasto immutato lo spirito che anima la Castagnata: la voglia di stare insieme e di fare qualcosa per la propria comunità.

Accanto ai volontari di lunga data ci sono oggi anche i più giovani, chiamati a raccogliere il testimone e a portare avanti una tradizione che continua a rappresentare un momento importante per Coimo.

È proprio questo passaggio tra generazioni a garantire la continuità della manifestazione: qualcuno che mette a disposizione il proprio tempo, qualcun altro che impara e, anno dopo anno, una festa che continua a vivere.

Il cinquantesimo anniversario diventa così un'occasione per celebrare non soltanto una tradizione gastronomica, ma soprattutto il valore del volontariato, della memoria e del senso di appartenenza.

E dopo mezzo secolo, lo spirito della manifestazione si può riassumere in una frase semplice, ma significativa: “La Castagnata? Si fa ancora”.

Per informazioni sui numeri della lotteria è possibile contattare il numero 347 7866596.