Rally dell’Ossola Sprint, Malesco scalda i motori per la quindicesima edizione

L’Ossola torna ad accendere i motori con il Rally dell’Ossola Sprint. Sabato 7 e domenica 8 novembre è in programma la quindicesima edizione della gara organizzata da New Turbomark Rally Team, con Malesco e la Valle Vigezzo al centro del fine settimana dedicato al motorsport.

La macchina organizzativa è entrata nel vivo giovedì 8 ottobre con l’apertura delle iscrizioni

Da giovedì 5 novembre saranno invece operative direzione gara, segreteria e sala stampa.

Il programma entrerà nel vivo sabato 7 novembre. Dalle 8 alle 9, a Craveggia, è prevista la distribuzione dei road book, seguita dalle ricognizioni del percorso dalle 9 alle 13.

Nel pomeriggio spazio alle operazioni preliminari. Le verifiche sportive si terranno negli uffici comunali della Pro Loco di Malesco dalle 13.30 alle 17.30, mentre quelle tecniche saranno ospitate al parco assistenza di Druogno dalle 14 alle 18.

Il primo appuntamento con i motori accesi sarà lo shakedown, in programma dalle 15.30 alle 18.30, durante il quale gli equipaggi potranno effettuare gli ultimi test in vista della competizione.

Alle 19 l'attenzione tornerà su Malesco per la presentazione degli equipaggi, appuntamento che chiuderà il programma del sabato e accompagnerà piloti e appassionati verso la giornata decisiva.

La gara si concluderà domenica 8 novembre ancora a Malesco, dove l'arrivo e le premiazioni sono previsti alle 16.01, con la proclamazione dei protagonisti della quindicesima edizione del Rally dell'Ossola Sprint.