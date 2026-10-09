Santa Maria Maggiore si veste d'autunno con Fuori di Zucca

Centinaia di zucche invaderanno vie e piazze di Santa Maria Maggiore per uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno vigezzino. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Fuori di Zucca, manifestazione che nel 2026 raggiunge la sua 21ª edizione.

Per un intero fine settimana il borgo ospiterà allestimenti scenografici realizzati con zucche di colori e forme differenti, accompagnati da un programma che spazierà dalla gastronomia alla musica, passando per spettacoli, mostre, visite guidate e attività per grandi e piccoli.

In piazza Risorgimento tornerà il Mercatino della terra, quest'anno aperto per l'intera giornata sia sabato sia domenica. Tra i banchi saranno presenti i produttori della Valle Vigezzo con verdura, frutta, erbe aromatiche, dolci e altre specialità della stagione.

Spazio naturalmente anche alla gastronomia. I ristoranti del paese proporranno menù e piatti speciali a base di zucca, mentre durante le due giornate non mancheranno degustazioni, caldarroste e aperitivi.

Il programma comprenderà inoltre concerti, installazioni artistiche, mostre, esibizioni musicali, giochi di strada e laboratori creativi. A chiudere la manifestazione sarà la tradizionale e curiosa svendita delle zucche e dei prodotti autunnali al "peggior offerente".

Il fine settimana coinciderà inoltre con il periodo del Treno del Foliage, offrendo l'occasione per abbinare la manifestazione a una passeggiata tra i colori autunnali della Valle Vigezzo e alla visita dei musei di Santa Maria Maggiore. In caso di maltempo, Fuori di Zucca sarà rinviato al 24 e 25 ottobre.