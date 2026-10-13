Più cervi e camosci abbattuti in Canton Vallese

Più cervi e più camosci in Canton Vallese. Lo sottolinea una nota del Cantone sulla caccia in alta quota nel 2026.

Questi risultati sono ritenuti ‘’soddisfacenti e corrispondono alle aspettative dell'Ufficio per la caccia, la pesca e la fauna selvatica’’. Inoltre sono stati uccisi anche 192 caprioli (212 nel 2025) e 11 cinghiali (22 nel 2025). Complessivamente sono state rilasciate più di 2100 licenze di caccia, un numero pressoché identico a quello dell'anno scorso.

La nota dice che ‘’durante la stagione venatoria di punta del 2026 - che si è svolta dal 21 settembre al 3 ottobre - nel cantone del Vallese sono stati abbattuti 1.607 cervi rossi (rispetto ai 1.427 del 2025), di cui 150 tramite la caccia regolamentata nelle riserve faunistiche federali. Nonostante ciò, l'obiettivo cantonale di abbattimento di 1.700 cervi rossi non è stato pienamente raggiunto. Pertanto, ulteriori abbattimenti saranno effettuati da guardiacaccia professionisti nelle aree problematiche legate alla rigenerazione forestale e ai danni causati dalla fauna selvatica; una caccia supplementare non è necessaria’’.

‘’Per preservare la popolazione di camosci, minacciata a livello regionale dalla forte presenza di grandi predatori (lupo e lince) – aggiunge - i camosci di due anni e mezzo e le femmine giovani sono rimasti sotto stretta protezione, come nell'anno precedente. Per la caccia in alta quota di quest'anno, sono state introdotte normative speciali con restrizioni venatorie in tre riserve di caccia aggiuntive. In queste riserve, quest'anno era consentito abbattere un solo camoscio maschio adulto per cacciatore. In totale sono stati abbattuti 1.617 camosci, rispetto ai 1.537 del 2025. Questo aumento non è da attribuire alle nuove misure di protezione introdotte, bensì alle condizioni meteorologiche generalmente migliori rispetto all'anno precedente, che hanno favorito la caccia al camoscio in alta montagna’’.