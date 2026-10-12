Canton Ticino, controlli della velocità dal 12 al 18 ottobre: ecco dove saranno gli autovelox

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l’attenzione degli automobilisti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità, ricordando che l’eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o mortali.

Per garantire una maggiore sicurezza sulle strade e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti, le forze dell’ordine intensificheranno le attività di prevenzione e controllo. Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026, in occasione della settimana 42, saranno quindi effettuati controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie in diverse località del Canton Ticino.

Di seguito le zone interessate dalle verifiche programmate.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Riviera

Polizia cantonale: Biasca.

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Galbisio.

Polizie comunali: Bellinzona, Arbedo, Giubiasco, Camorino, Castione.

Distretto di Locarno

Polizia cantonale: località non specificate.

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Rivera.

Polizie comunali: Torricella, Sigirino, Lamone, Aranno, Vico Morcote, Grancia, Vernate, Agno, Gentilino, Sala Capriasca, Cagiallo, Comano, Trevano, Roncaccio, Caslano, Banco.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Arzo.

Controlli della velocità semi-stazionari

Malvaglia, Gudo, Soresello, Breganzona, Locarno, San Nazzaro.

Dall’elenco dei controlli programmati sono esclusi quelli effettuati con vetture civetta e pistole laser, strumenti impiegati esclusivamente per individuare e contrastare le violazioni più gravi della Legge federale sulla circolazione stradale. La comunicazione preventiva non riguarda inoltre i controlli lungo la rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale mantiene comunque la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli della velocità non annunciati, con l’obiettivo di contrastare le infrazioni più pericolose e garantire la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada.

Le autorità precisano infine che le verifiche già programmate potrebbero essere modificate o annullate per esigenze operative o a causa di problemi tecnici.