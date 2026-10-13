Eseguiti i lavori di bonifica a Fontanaverde

‘’Sulla base delle informazioni acquisite, i lavori risultano essere già stati eseguiti, con la sola eccezione della semina dell’erba e delle piantumazioni, che non sono state effettuate a causa delle avverse condizioni climatiche’’.

E’ la risposta data dall’amministrazione comunale di Villadossola all’interrogazione con la quale il gruppo di minoranza "Uniti per Villa" chiedeva lumi sulla bonifica della cava di Fontanaverde, sulla montagna di San Giacomo. Aperta anni da una società di Villadossola, il sito era stato abbandonato dopo che le escavazioni non avevano dato buoni risultati.

L’opposizione consiliare aveva scritto alcune settimane fa chiedendo ‘’se fossero terminati i lavori di messa in sicurezza che dovevano definirsi entro il mese di agosto 2026; se non sono stati terminati, quali azioni si intendono attivare per eventualmente sollecitare la provincia del Vco in merito alla mancata definizione dell’intervento di recupero; se l’intervento potrebbe avere ripercussioni in relazione ad un eventuale incendio come quello che ha recentemente investito le pendici della montagna sopra gli abitati di Pallanzeno e Piedimulera”.

Ricordiamo che la procedura di bonifica era in capo alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.