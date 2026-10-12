Villadossola, auto si ribalta in corso Italia

Incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, a Villadossola. Un’auto si è ribaltata in seguito all’urto con un altro veicolo. L’incidente è avvenuto in centro città, in corso Italia, quasi davanti al centro culturale La Fabbrica.

Sul posto la polizia locale, l'ambulanza e i vigili del fuoco, che sono al lavoro per estrarre dall'auto la conducente della vettura che è stata estratta dalla vettura aprendo il portellone posteriore. La donna non sembra aver riportato ferite gravi. E' stata quindi trasferita con una carrozzina medica sull'ambulanza, dove le sono state prestate le prime cure.

Il traffico lungo il corso è rimasto bloccato per un po' per permettere ai vigili i rilievi del caso.