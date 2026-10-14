Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna per la settimana. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
- 20266172 Negozio di Domodossola specializzato nella vendita di servizi e prodotti di telefonia cerca 1 sales assistant da assumere come apprendista (età 18/29 anni), si richiede diploma, buon uso PC, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica e capacità di problem solving.
- 20266009 Azienda del settore manifatturiero situata ad Omegna, ricerca un/una addetto/a al CUSTOMER SERVICE. La risorsa si occuperà della gestione dell'intero ciclo dell'ordine, dall'inserimento a sistema fino alla consegna, mantenendo un costante contatto con clienti nazionali e internazionali. Contratto iniziale di sostituzione maternità. Ral 30-35k
- 20265976 Azienda che si occupa di impianti idrotermosanitari, con sede ad Antrona Schieranco, cerca un muratore da inserire in organico. Si richiede patente B, esperienza nel settore oppure competenze nella mansione sviluppate in contesti di cantiere. Si offre un contratto a tempo determinato di sei mesi con obiettivo inserimento stabile. Il range RAL è 15-30k: la retribuzione sarà commisurata alle reali competenze del candidato.
- 20265870 Bar pasticceria di Domodossola cerca due camerieri di sala per nuova gestione, si richiede minima esperienza, attitudine al contatto con la clientela, gentilezza e precisione. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi per 34 ore settimanali con turni anche nei week end.
- 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.
- 20265726 Azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un elettricista da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di ricarica veicoli elettrici. Richiesta minima esperienza in ambito edile/idraulico/elettrico. Richiesta patente B e disponibilità a lavori in quota.
- 20265397 Azienda con sede a Tricase ma operante ad Iselle cerca un addetto agli ingressi e uscite, gestione abbonamenti, controllo generale dell'area, manutenzione e pulizia area di un parcheggio privato presso la stazione di Iselle. Richieste flessibilità oraria e autonomia nello spostamento per raggiungere sede di Iselle. La disponibilità dell'attestato da ausiliario del traffico costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante. Contratto a tempo indeterminato full time.
- 20265323 Azienda che si occupa di produzione di prodotti di macelleria situata a Beura Cardezza cerca un addetto alle consegne e al magazzino in possesso di patente B. Possibilità di essere formati in ambito produzione. Si richiede conoscenza dell’italiano e buona volontà. Contratto full time a tempo determinato con possibile stabilizzazione.
- 20265243 Cooperativa di servizi di Verbania cerca un addetto/a alle pulizie per attività di pulizia e sanificazione presso uffici pubblici e privati, fabbriche e condomini. Richiesta patente B, disponibilità a spostarsi per i lavori fino ad Anzola d’Ossola ed Omegna. Contratto p.time di 25/30 ore, retribuzione intorno ai 1160 euro mensili.