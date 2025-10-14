La Juventus Domo rallenta, l'Ornavassese torna a vincere

La capolista Juventus Domo frena a Quincinetto e il Casale ne approfitta per agganciarla. Ma la sesata giornata vede anche il prezioso ritorno al successo dell'Ornavassese.

I granata di Nino ''pagano'' la zona Cesarini. Dopo un primo tempo fermo sul pari, la Juventus Domo passa con Vanzan e metà ripresa. Tutto fattyo? Nienete da fare perché il Quincitava pareggia all'89 con Brizzi. Primo pari su 6 turni per gli ossolani ma niente di grave per una squadra che sin qui ha fatto bene.

Secondo successo in campionato per l'Ornavassese. Che piega un'ostrica Virtus Vercelli che dopo 18' minuti era già in vantaggio con Stacchino. Sembrava la solita domenica nera per la squadra di Fusè, ma la grinta e l'orgoglio fanno miracoli. Così Modesti e Piana ribaltano il risultato pro neri già nel I tempo e poi nel finale Antiglio mette il sigillo al 3 a 1.

Finisce pari (1-1) tra Piedimulera e Arona. I ragazzi di Poma raddrizzano la aprtita nel recupero con Della Vedova dopo che l'Arona era passata in vantaggio con Fortis a fine primo tempo. Punto utile per entrambre: l'Arona è al 4 risutato positivo di file, il Piedimulera al secondo

Finisce male per il Gravellona a Novara. La Union Novara coglie contro i cusiani la prima vittoria del torneo. Astori, Locatelli e doppietta di Ferrari per i localki, il Gravellona segna con Brizio, Fioretti e Guey, traovandosi avanti a metà ripresa. Ma il colpo di reni finale della Union porta alla quarta sconfitta pèer il Gravellona.

La giorata vede anche Ceversama-LB Trino 1-1; Dufour Varallo-Città di Casale 0-2; Ivrea-Banchette Colleretto 0-4; Orizzinto Canavese-Gattinara 0-0;.