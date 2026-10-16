Teatro Galletti, tolti i ponteggi: la facciata restaurata torna a mostrarsi alla città

I ponteggi sono stati tolti ieri dal Teatro Galletti di Domodossola, restituendo alla vista la facciata restaurata dello storico edificio. Dopo mesi di cantiere, il teatro si svela in tutta la sua bellezza e lascia intravedere, attraverso gli accessi, anche alcuni scorci degli ambienti interni interessati dai lavori di recupero.

Con la rimozione delle strutture provvisorie è tornato libero anche l'accesso alla piazza, finalmente sgombro dalle transenne che delimitavano l'area del cantiere. I pedoni non sono più costretti a passare sotto i portici per attraversare la zona e piazza Mercato riacquista così una maggiore fruibilità, anche in vista del mercato settimanale del sabato.

La novità non è passata inosservata. Numerosi i commenti positivi dei passanti, che si sono fermati a osservare la facciata rinnovata, esprimendo stupore e apprezzamento per quanto è già possibile vedere del teatro restituito al suo aspetto originario. Uno sguardo che si spinge anche verso l'interno, dove si intravede una delle trasformazioni più significative del progetto: il nuovo orientamento del palcoscenico, ruotato di 180 gradi rispetto alla disposizione precedente, per riportare luce alle finestre affacciate su piazza Mercato.

Il restauro e risanamento conservativo, avviato alla fine di gennaio 2025 e affidato all'impresa Dremar Costruzioni Generali, rappresenta un intervento importante per il recupero di uno degli edifici storici della città. I lavori hanno previsto il consolidamento delle fondamenta e il rinforzo delle murature, oltre alla riorganizzazione della platea e del foyer e al recupero dell'antico pavimento.

Un progetto che punta a restituire funzionalità al teatro, valorizzandone al tempo stesso il patrimonio architettonico. L'importo dei lavori è di circa 2,2 milioni di euro, nell'ambito di un quadro economico complessivo di 3 milioni e 650mila euro, sostenuto da risorse comunali, fondi Pnrr e un contributo della Fondazione Cariplo.

La rimozione dei ponteggi segna dunque un passaggio visibile verso la conclusione dell'intervento, anche se all'interno restano da completare le ultime lavorazioni.

L'appuntamento per la riapertura è fissato a gennaio, quando il Teatro Galletti sarà inaugurato con un grande evento musicale organizzato dal Comune di Domodossola e dalla Fondazione Ruminelli.

Per la città sarà l'occasione di ritrovare uno spazio culturale rinnovato, destinato a tornare protagonista della vita musicale e teatrale domese.