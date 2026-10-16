Macugnaga, incontro tra il prefetto e i sindaci della Valle Anzasca: al centro sicurezza e viabilità

Sicurezza, viabilità, prevenzione degli incendi e prospettive di sviluppo della Valle Anzasca. Sono stati questi i principali temi affrontati durante un incontro istituzionale che si è svolto a Macugnaga, alla presenza del prefetto del Verbano Cusio Ossola e dei rappresentanti delle amministrazioni locali.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia del Vco, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, un rappresentante di Anas, i vigili del fuoco, il vicepresidente dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e i sindaci di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone con San Carlo, oltre al vicesindaco di Pieve Vergonte.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale e alla viabilità, due aspetti importanti per i collegamenti della valle. Il confronto ha riguardato anche il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, la sicurezza pubblica e le opportunità di crescita economica e territoriale.

Nel corso dell'incontro, gli amministratori hanno illustrato le principali criticità dei rispettivi comuni, presentando proposte e possibili interventi per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze delle comunità locali.

La riunione ha permesso alla Prefettura di raccogliere indicazioni direttamente dai rappresentanti del territorio, con l'obiettivo di individuare percorsi condivisi e rafforzare il coordinamento tra le diverse istituzioni.

Quello di Macugnaga rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri che interesserà progressivamente tutte le vallate del Verbano Cusio Ossola. L'iniziativa punta a favorire un dialogo costante tra Prefettura, amministrazioni comunali ed enti territoriali, per affrontare le problematiche locali e individuare possibili soluzioni comuni.