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Ossola | 16 ottobre 2026, 11:08

Al via le operazioni di varo del nuovo ponte sull'Anza

Dopo la demolizione, sono iniziati i lavori per il completamento del collegamento tra Piedimulera e Pieve Vergonte

Al via le operazioni di varo del nuovo ponte sull'Anza

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di varo del nuovo ponte sull’Anza. L’intervento è iniziato negli scorsi giorni al termine dei lavori di demolizione del vecchio ponte che collega i comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. “Un'opera strategica, tanto attesa che migliorerà notevolmente la viabilità di collegamento tra le nostre comunità”, le parole del sindaco di Piedimulera Alessandro Lana.

I lavori, partiti in estate, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Resta attivo il servizio navetta tra Piedimulera e Pieve Vergonte, istituito con l’obiettivo di ridurre quanto possibile i disagi per i cittadini.

l.b.

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