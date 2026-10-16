Al via le operazioni di varo del nuovo ponte sull'Anza

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di varo del nuovo ponte sull’Anza. L’intervento è iniziato negli scorsi giorni al termine dei lavori di demolizione del vecchio ponte che collega i comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. “Un'opera strategica, tanto attesa che migliorerà notevolmente la viabilità di collegamento tra le nostre comunità”, le parole del sindaco di Piedimulera Alessandro Lana.

I lavori, partiti in estate, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Resta attivo il servizio navetta tra Piedimulera e Pieve Vergonte, istituito con l’obiettivo di ridurre quanto possibile i disagi per i cittadini.