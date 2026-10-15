Truffe informatiche, furti ed estorsioni: ecco quali sono i reati più denunciati nel Vco

Oltre mille denunce per truffe e frodi informatiche, quasi 900 furti e più di 500 danneggiamenti. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Indice della criminalità 2026 del Sole 24 Ore, che permette di analizzare nel dettaglio le diverse tipologie di reato denunciate nel Verbano Cusio Ossola durante il 2025.

Complessivamente, nel territorio provinciale sono stati registrati 4.167 reati, in diminuzione dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Ma l'analisi delle singole categorie evidenzia differenze significative rispetto alla posizione occupata dal Vco nella graduatoria generale, dove si colloca all'83° posto nazionale.

Tra le categorie più rilevanti figurano le truffe e le frodi informatiche, con 1.019 denunce e un'incidenza di 667,4 episodi ogni 100mila abitanti. Per questa tipologia di reato il Verbano Cusio Ossola occupa l'11° posto in Italia, collocandosi tra le province con l'incidenza più elevata.

Un altro dato significativo riguarda le estorsioni. Nel corso del 2025 sono state registrate 44 denunce, pari a 28,8 ogni 100mila abitanti. Un valore che porta il Vco al quarto posto nella classifica nazionale relativa a questa categoria, nonostante il numero assoluto degli episodi sia decisamente inferiore rispetto a quello di altri reati.

Per quanto riguarda i furti, le denunce sono state 893, con un'incidenza di 584,9 ogni 100mila abitanti. In questa specifica graduatoria il Verbano Cusio Ossola occupa il 95° posto nazionale, una posizione molto diversa rispetto a quella registrata per le truffe informatiche.

Seguono i danneggiamenti, con 573 denunce e un'incidenza di 375,3 episodi ogni 100mila abitanti. La provincia si colloca al 60° posto nazionale per questa tipologia di reato.

L'analisi comprende anche i reati contro la persona. Nel 2025 sono state denunciate 196 minacce, 195 lesioni dolose e 47 percosse. Le violenze sessuali denunciate sono state 12, mentre le rapine sono state 21. Per quest'ultima categoria il Vco occupa l'86° posto nazionale, con un'incidenza di 13,8 episodi ogni 100mila abitanti.

Sul fronte degli stupefacenti sono state registrate 96 denunce, che collocano la provincia al 24° posto nazionale per incidenza. I delitti informatici, categoria distinta dalle truffe e frodi informatiche, sono stati invece 64.

Tra le altre voci figurano nove incendi e cinque incendi boschivi. La rilevazione comprende inoltre un omicidio volontario, quattro omicidi da incidente stradale e un caso di associazione per delinquere.

Non risultano invece denunce nelle categorie dei tentati omicidi, degli omicidi preterintenzionali, dell'associazione di tipo mafioso e dell'usura.

Il quadro che emerge dall'indagine mostra quindi una distribuzione differenziata delle denunce. Se per furti e rapine il Verbano Cusio Ossola si colloca nella parte bassa delle rispettive graduatorie nazionali, per truffe e frodi informatiche ed estorsioni la provincia registra un'incidenza sensibilmente più elevata rispetto a molti altri territori italiani.

I dati, elaborati dal Sole 24 Ore sulla base delle statistiche del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, riguardano l'intera provincia e non permettono di distinguere la situazione dei singoli comuni o delle diverse aree del Verbano, del Cusio e dell'Ossola.

La classifica prende in considerazione i reati denunciati alle forze dell'ordine, rapportandoli alla popolazione residente. Non comprende quindi gli episodi che non sono stati segnalati alle autorità.