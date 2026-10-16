Asl Vco, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 dell’Asl Vco. A partire da martedì 20 ottobre saranno infatti aperte le prenotazioni per effettuare la vaccinazione nelle tre sedi territoriali di Domodossola Verbania e Omegna.

Sarà possibile effettuare la prenotazione, obbligatoria per accedere al servizio, telefonando il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 15.30. Per la sede di Domodossola (ambulatorio Sisp di via Scapaccino 47) contattare il numero 0324 491683. Per la sede di Verbania (ambulatorio Sisp di viale Sant’Anna) contattare il numero 0323 868075. Per Omegna (ambulatorio Sisp di via IV Novembre 294) contattare il numero 0324 491602.

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo. Rappresenta un serio problema di sanità pubblica, fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi, delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo ed è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive. Le persone anziane, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggetti a forme gravi, ma tutta la popolazione può sviluppare gravi complicanze, tra cui polmonite, miocardite ed encefalite, che possono portare al decesso.

La vaccinazione antinfluenzale è disponibile gratuitamente per le persone con età pari o superiore a 6 mesi, con età pari o superiori ai 60 anni e ospiti delle Rsa. La vaccinazione è consigliata anche a famigliari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità.

Anche per quest’anno i vaccini potranno essere somministrati presso le farmacie aderenti alla campagna.

Chi non riuscisse a vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale, così come per le persone che sono attualmente senza medico, si può rivolgere alla Spc Igiene e Sanità Pubblica che avrà un ruolo di supporto con ambulatori nelle tre sedi territoriali. Le persone senza medico di medicina generale, inoltre, potranno vaccinarsi entro metà novembre secondo le modalità che il distretto sanitario comunicherà nei prossimi giorni. Lo stesso servizio organizzerà, come da richiesta a livello regionale, dei Vaccination-Day nel mese di novembre senza prenotazione. Tali giornate saranno pubblicizzate attraverso i canali social dell’Asl Vco.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta l’occasione per la proposta, da parte dei Sevizi Vaccinali delle Asl e medici di medicina generale, di altre vaccinazioni rilevanti per la salute dell’adulto/anziano, quali ad esempio, la vaccinazione anti-Herpes Zoster, anti-pneumococcica e antidifterite-tetano-pertosse (dTpa), che possono essere co-somministrate nella stessa seduta.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel sottolinea: “Aderire alla campagna vaccinale è un gesto di responsabilità e garantisce una tutela fondamentale per la salute di ciascuno di noi. Ridurre la circolazione di virus come l’influenza significa proteggere in modo diretto i nostri anziani, i bambini piccoli e i soggetti più vulnerabili. Per questo invito la cittadinanza a cogliere questa opportunità, rivolgendosi ai propri medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie, alle Case di Comunità e Case della Salute e al nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica”.