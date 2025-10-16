Una giornata di “pulizie d’autunno” al Parco delle Terme di Crodo. Il comune invita nuovamente i cittadini a partecipare all’iniziativa – che negli appuntamenti precedenti aveva raccolto numerosi volontari – con l’obiettivo di mantenere pulito e accogliente il parco. Il ritrovo è fissato per sabato 18 ottobre a partire dalle 8.30. L’iniziativa è aperta a tutti.
