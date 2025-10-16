Druogno pensa già al Natale: al via la raccolta di giocattoli per il "Regalo solidale"

A Druogno si pensa già al Natale. Ha infatti preso il via la raccolta di giocattoli per l’edizione 2025 del “Regalo solidale”. L’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo, è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa. Chiunque può, dunque, donare giocattoli nuovi o usati in buono stato, portandoli presso la sede del Moto Club Valle Vigezzo (in via Guglielmo Marconi a Santa Maria Maggiore) il venerdì a partire dalle 18.00 oppure telefonando al numero 342 3928918. I giocattoli dovranno essere incartati, scrivendo F o M per indicare se si tratta di un gioco per femmine o maschi e indicativamente l’età per cui è adatto.

Una volta terminata la raccolta, domenica 30 novembre i Babbi Motocilisti porteranno i doni al Mulino di Babbo Natale di Sasseglio. Qui la Croce Rossa prenderà in carico i giocattoli e li distribuirà ai bambini del territorio in collaborazione con altre strutture solidali attive in provincia.