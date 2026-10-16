Musa 2mila8volley Domodossola, debutto in casa contro San Rocco Novara

Dopo la storica qualificazione ai quarti di finale di Coppa Piemonte, Musa 2mila8volley Domodossola è pronto a iniziare il campionato. L'esordio è in programma domenica 18 ottobre alle 17.30, al Palaraccagni del Liceo Spezia, dove la formazione ossolana affronterà il San Rocco Novara.

La squadra arriva al primo appuntamento stagionale con entusiasmo e ambizioni, forte del risultato ottenuto in Coppa Piemonte, competizione che coinvolge formazioni di Serie C e Serie D. La qualificazione ai quarti, in programma l'8 dicembre, rappresenta un traguardo importante e conferma il percorso di crescita del gruppo.

L'obiettivo per il nuovo campionato è migliorare il piazzamento della passata stagione, cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista. A rafforzare la rosa sono arrivati nuovi innesti, tra cui Borghini, chiamato a portare esperienza ed equilibrio alla formazione.

Il percorso si annuncia comunque impegnativo, con diverse squadre attrezzate per competere nelle posizioni di vertice. Saranno quindi fondamentali continuità di rendimento, concentrazione e capacità di affrontare ogni partita con la giusta determinazione.

Il primo avversario sarà San Rocco Novara, formazione che nella scorsa stagione aveva chiuso nelle zone basse della classifica, ma che durante l'estate ha apportato cambiamenti al proprio organico. Un esordio da non sottovalutare per gli ossolani, intenzionati a partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.

La società invita appassionati e sostenitori a partecipare numerosi per accompagnare la squadra in questo primo appuntamento di campionato.

Il fischio d'inizio è fissato per domenica 18 ottobre alle 17.30, al Palaraccagni del Liceo Spezia di Domodossola.