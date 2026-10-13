2mila8 Volley Domodossola, Architetti Green Solution e Musa Centro Media nuovi sponsor delle prime squadre

Due percorsi agonistici distinti, un unico progetto di crescita e un’unica identità di club. 2mila8 Volley Domodossola presenta la stagione 2026/2027 con un assetto rinnovato: due prime squadre, la femminile di Prima Divisione e la maschile di Serie D, al vertice di un movimento che supera i 250 atleti tesserati. Le due formazioni porteranno i nomi di Architetti Green Solution Domo e Musa 2mila8 Volley Domodossola, grazie all'ingresso di due naming sponsor che, insieme ad altre importanti aziende del territorio, hanno scelto di sostenere il progetto sportivo della società ossolana.

L'Asd 2mila8 Volley Domodossola è una realtà consolidata che coinvolge oltre 250 ragazzi, dal minivolley alle prime squadre, con 19 gruppi attivi. Il settore femminile comprende 12 formazioni, dall'Under 12 all'Under 19, Csi Open e Seconda Divisione interprovinciale. Quello maschile conta sette formazioni, dall'Under 12 all'Under 17 e una Prima Divisione interprovinciale, fino alla Serie D regionale.

Il dato che meglio racconta l'identità del club, tuttavia, non è soltanto il numero delle squadre, ma il legame tra loro: buona parte degli atleti che compongono le due rose delle prime squadre proviene dal settore giovanile della società. Le formazioni maggiori non rappresentano dunque una realtà separata dal vivaio, ma il naturale punto di arrivo di un percorso di crescita.

Un progetto sportivo fondato su valori condivisi

Rispetto delle regole, spirito di squadra, inclusione e salute sono i principi sui quali si fonda l'attività della 2mila8 Volley e nei quali si riconoscono anche i due nuovi sponsor. Da una parte la convinzione di Musa che nessuno vinca da solo, nello sport come nella comunicazione; dall'altra l'impegno di Architetti Green Solution per un futuro sostenibile e un utilizzo responsabile delle risorse. Due visioni che si incontrano nel sostegno a una realtà profondamente radicata nel territorio ossolano.

Architetti Green Solution: innovazione e sostenibilità

Nata nel 2014, anticipando le sfide ambientali e la crescente richiesta di energie rinnovabili, Architetti Green Solution è un'azienda la cui missione è guidata da una profonda attenzione all'ambiente. Convinta che un utilizzo efficiente delle risorse energetiche non migliori soltanto la qualità della vita, ma produca anche vantaggi economici tangibili, l'azienda si impegna a fornire ai propri clienti soluzioni all'avanguardia, caratterizzate da efficienza e affidabilità. L'obiettivo è contribuire concretamente a un futuro green ed ecosostenibile, mettendo al primo posto il risparmio energetico ed economico. Con sedi a Domodossola e Cesano Maderno, Architetti Green Solution opera a servizio di clienti residenziali e commerciali nelle province di Milano, Monza, Novara, Varese, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, attraverso un approccio professionale che unisce qualità, innovazione e sostenibilità.

Musa Centro Media: fare squadra per valorizzare il territorio

Attiva dal 2006, Musa è oggi un Centro Media che affianca aziende, professionisti ed enti nelle attività di comunicazione e promozione. La sua rete comprende quotidiani online, con testate come OssolaNews, VCONews, NewsNovara, il Giornale Partite Iva e oltre 30 quotidiani del network MoreNews, oltre a Rvl La Radio, social media, carta stampata, magazine come Identity Style e Wine and Travel, pubblicità outdoor ed eventi. Il territorio rappresenta uno dei valori fondanti di Musa. L'azienda crede nell'importanza di sostenere le realtà locali, valorizzarne le eccellenze e offrire loro gli strumenti per crescere e farsi conoscere anche oltre i confini provinciali. Partire dal territorio per andare oltre il territorio è uno dei principi che guidano il suo progetto. Un secondo valore fondamentale è quello di fare squadra. Musa nasce e cresce dalla convinzione che costruire relazioni, creare sinergie e mettere in rete competenze e realtà differenti sia la strada migliore per raggiungere obiettivi importanti. Nessuno vince da solo, nello sport come nella comunicazione.

È proprio per questa condivisione di valori che Musa ha scelto di diventare naming sponsor della formazione maschile di Serie D della 2mila8 Volley Domodossola, una squadra ambiziosa nella quale riconosce impegno, collaborazione, spirito di gruppo e voglia di crescere. Sostenere questa realtà significa investire nello sport, nei giovani e nel territorio, contribuendo anche a dare maggiore visibilità a un progetto sportivo che merita di essere conosciuto e seguito.

Un punto di riferimento per oltre 250 famiglie

Lo sport rappresenta lo strumento attraverso il quale questi valori vengono trasmessi ai ragazzi, alle famiglie e all'intera comunità. Oltre 250 famiglie affidano alla 2mila8 Volley Domodossola la crescita sportiva e personale dei propri figli. La società offre un'alternativa concreta all'isolamento digitale e alla sedentarietà giovanile, rappresentando un importante punto di aggregazione per ragazzi, educatori, genitori e sostenitori. Il sostegno dei due naming sponsor contribuisce a rendere possibile questo percorso, rafforzando il legame tra attività sportiva, mondo imprenditoriale e comunità ossolana.

Prime squadre competitive e un vivaio solido

Il valore sociale ed educativo del progetto si accompagna alle ambizioni agonistiche delle due prime squadre. La società investe sulle formazioni maggiori con la stessa attenzione riservata al settore giovanile, puntando su rose competitive e sull'inserimento di atleti con esperienze in categorie superiori. Tra i nomi di riferimento figurano Vanessa Filippini, per la Prima Divisione femminile, e Daniele Borghini, per la Serie D maschile: due elementi chiamati ad alzare il livello tecnico dei rispettivi gruppi e a sostenere le ambizioni della società nei campionati di competenza. Prime squadre competitive e settore giovanile solido non rappresentano dunque due obiettivi separati, ma le due facce di un unico progetto. Il sostegno di Architetti Green Solution e Musa Centro Media permetterà alla 2mila8 Volley Domodossola di proseguire questo percorso, coniugando risultati sportivi, crescita dei giovani e valorizzazione del territorio.