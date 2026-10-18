Primo soccorso, BLSD e antincendio: a novembre i corsi di GaduGroup per imparare a salvare vite

Sapere cosa fare quando una persona si sente male, come intervenire in caso di arresto cardiaco o come affrontare un principio d'incendio può fare la differenza tra la vita e la morte. "Competenze preziose non soltanto per chi lavora in un'azienda, ma anche per qualsiasi cittadino che voglia essere preparato ad affrontare un'emergenza". È con questo obiettivo che GaduGroup propone per novembre 2026 un nuovo calendario di corsi dedicati al primo soccorso, all'utilizzo del defibrillatore e alla prevenzione degli incendi, organizzati nella sede di Ornavasso, in via Sergio Jonghi 19.

L'iniziativa nasce nell'ambito dell'attività di formazione e consulenza che GaduGroup svolge a supporto delle imprese, ma vuole richiamare l'attenzione anche su un aspetto fondamentale: **imparare a prestare soccorso non è soltanto un obbligo professionale, ma una conoscenza che può rivelarsi decisiva nella vita quotidiana.** Un malore in famiglia, un arresto cardiaco durante un'attività sportiva o un'emergenza in un luogo pubblico sono situazioni nelle quali una persona adeguatamente formata può intervenire tempestivamente, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre con il corso antincendio, che prevede due differenti livelli di formazione. Il livello 1, della durata di quattro ore, ha un costo di 150 euro, IVA inclusa, mentre il livello 2 si sviluppa su otto ore, con una quota di partecipazione di 200 euro, IVA inclusa.

La formazione è finalizzata a fornire le conoscenze necessarie per prevenire i rischi, riconoscere le situazioni di pericolo e adottare i comportamenti corretti in caso di emergenza. Giovedì 19 novembre sarà invece la giornata dedicata al BLSD, un corso particolarmente importante anche per i privati cittadini. In cinque ore di formazione, con un costo di 65 euro a partecipante, sarà possibile apprendere le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Un investimento contenuto per acquisire competenze che, in presenza di un arresto cardiaco, possono contribuire concretamente a salvare una vita. Il calendario si concluderà lunedì 23 e martedì 24 novembre con il corso di primo soccorso aziendale. Sono previste due tipologie di percorso: quello per le aziende dei gruppi B e C, della durata di 12 ore e con un costo di 150 euro, e quello per le aziende del gruppo A, articolato in 16 ore e con una quota di 200 euro. Le attività consentiranno ai partecipanti di apprendere le procedure da seguire in caso di infortunio o malore, acquisendo le conoscenze necessarie per prestare una prima assistenza.

L'obiettivo è dunque duplice: da una parte permettere alle aziende di formare adeguatamente il proprio personale e rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, dall'altra diffondere una cultura della prevenzione e del soccorso che possa coinvolgere sempre più persone, anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. Perché sapere come comportarsi nei primi minuti di un'emergenza può essere determinante. La formazione rappresenta uno degli elementi centrali dell'attività di GaduGroup, realtà che integra servizi di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, medicina del lavoro e consulenza ambientale. Accanto ai corsi, il gruppo offre supporto alle imprese nella valutazione dei rischi, nella gestione degli adempimenti e nell'organizzazione delle misure di prevenzione.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla formazione finanziata, attraverso l'assistenza alle aziende nell'accesso alle opportunità offerte dai fondi interprofessionali e regionali. GaduGroup accompagna le imprese nell'individuazione dei fabbisogni formativi, nella progettazione dei percorsi e nella gestione delle pratiche necessarie per ottenere i contributi disponibili. Le iscrizioni ai corsi di novembre dovranno essere effettuate almeno tre giorni prima della data prevista. L'avvio delle lezioni è subordinato al raggiungimento di un minimo di otto partecipanti. Per i privati interessati è possibile rivolgersi direttamente a GaduGroup per verificare le modalità di partecipazione ai diversi percorsi. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero verde 800 031 929, scrivere all'indirizzo contattaci@gadugroup.ioppure consultare il sito www.gadugroup.it. GaduGroup è presente sul territorio con sedi a Ornavasso, in via Sergio Jonghi 19, e a Gravellona Toce, in via XX Settembre 180, oltre alla sede di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.