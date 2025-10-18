Dopo l'autorizzazione alle semine di trota iridea, domenica si torna a pescare a Villadossola

La possibilità di seminare le trote iridee ha un suo primo effetto per la pesca. Domenica 19 ottobre si aprirà la pesca nel torrente Ovesca a Villadossola, nella zona di pesca facilitata. Vi si potrà pescare sino al 31 dicembre dalle ore 8 alle 17. Il via libera permetterà di seminare settimanalmente le iridee dal peso di tre etti. Il tratto aperto è quello che va da 100 metri a monte dell’ex centrale Manoni, in zona Falghera, sino all’altezza della caserma dei carabinieri. Informazioni si trovano sul sito della Federazione pescatori Fipsas Vco.
Il presidente dei pescatori approfitta per ‘’ringraziare la Provincia del Vco. Questo passo al quale siamo arrivati è grazie all’impegno messo in campo dalla Provincia’’.
Ricordiamo che il via libera alle semine, atteso ormai da quasi 5 anni dopo i ricorsi delle associazioni ambientaliste, consentirà la pesca oltre che nel tratto dell’Ovesca a Villadossola anche nel torrente Diveria, in comune di Varzo, nel tratto scorrente dalla confluenza del torrente Cairasca fino alla briglia di nuova costruzione; nel fiume Toce, a Rencio di Crodo nel tratto cittadino a partire da 300 metri dal ponte che porta alla frazione Alpiano Superiore fino a 500 metri a monte dello stesso ponte