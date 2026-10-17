Il Piatto del Festival 2027 debutta al Ttg di Rimini: dal 15 febbraio la rassegna riunisce ristoranti italiani e internazionali, con adesioni gratuite

Il Piatto del Festival 2027 ha fatto il suo debutto al TTG di Rimini, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al turismo e alle destinazioni. Una presentazione che conferma la vocazione del progetto a coniugare ristorazione, promozione del territorio e attrattività turistica.

Con questa anteprima si apre la strada alla quarta edizione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo, che trasformerà le serate della kermesse canora in un’occasione per portare in tavola, in Italia e nel mondo, il gusto e l’identità della cucina italiana. L’iniziativa ha già una data: partirà il 15 febbraio 2027, in concomitanza con il Festival di Sanremo.

Cos’è la Settimana Enogastronomica

La Settimana Enogastronomica coinvolge ristoranti locali, nazionali e internazionali, invitati a proporre, fuori menù, i piatti ufficiali selezionati per l’edizione 2027 durante le serate del Festival.

L’obiettivo è costruire un legame diretto tra la musica, la ristorazione e il territorio: una vetrina che valorizza le eccellenze gastronomiche italiane e porta il “Piatto del Festival” anche oltre i confini liguri e nazionali.

Come aderire

L’adesione è gratuita per tutti i ristoranti, in Italia e all’estero. I ristoratori interessati possono iscriversi tramite il modulo online disponibile sul sito ufficiale dell’iniziativa, nella sezione dedicata “Come aderire”.

Chi partecipa riceve linee guida operative e materiali di supporto per preparare le ricette ufficiali e proporre ai propri clienti un menù speciale legato alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2027.

Cosa ottengono i ristoranti

Visibilità attraverso campagne promozionali sui principali social network e su Google Ads.

Inserimento nella pagina dedicata ai ristoranti aderenti, con elenco alfabetico e suddivisione per città.

Diffusione dell’iniziativa sui principali media nazionali e internazionali.

Un articolo dedicato al ristorante partecipante, per rafforzare la propria presenza online e internazionale.

Materiali grafici ufficiali da utilizzare in sala, tra cui cartà menù, cavallini per la cassa e vetrofanie.

Un progetto tra cultura, turismo e territorio

La quarta edizione conferma la natura del progetto come iniziativa di comunicazione culturale a forte vocazione turistica, nata dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News, CNA Imperia e CNA Nazionale.

La Settimana Enogastronomica intende valorizzare la cucina italiana e le sue eccellenze territoriali, unendo musica, ristorazione e promozione del territorio per rafforzare l’immagine dell’Italia e delle sue città nel panorama nazionale e internazionale.

Informazioni e contatti

Tutti i dettagli sull’edizione 2027, sulle ricette ufficiali e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito Il Piatto del Festival.

Per adesioni, richieste di supporto o collaborazioni è possibile scrivere a media@morenews.it

La presentazione ufficiale de Il Piatto del Festival con Dario Costantini, presidente nazionale di CNA, e Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia ed ideatore dell’evento, al TTG di Rimini.

Guarda l’intervista completa.