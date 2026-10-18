Sicurezza sul lavoro, dal 19 al 23 ottobre la settimana europea della prevenzione

Dal 19 al 23 ottobre si celebra la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, promossa dall'Agenzia europea EU-OSHA con il coinvolgimento delle Regioni e delle parti sociali. Un'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza di prevenire gli infortuni e le malattie professionali e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi negli ambienti di lavoro.

La salute e la sicurezza dei lavoratori sono tra gli ambiti strategici del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, che punta a rendere più efficace il controllo dei rischi, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, organizzativi, socioeconomici, ambientali e demografici del mondo del lavoro.

Il ruolo degli SPreSAL e la prevenzione degli infortuni

In Piemonte la vigilanza nei luoghi di lavoro pubblici e privati è garantita dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, che svolgono accertamenti su infortuni e malattie professionali, promuovono iniziative di informazione e formazione e offrono assistenza a lavoratori e imprese.

Tra le principali cause degli infortuni gravi figurano la carenza di informazione, la mancanza di procedure di sicurezza, l'assenza di misure di emergenza e la sottovalutazione dei rischi. Per questo la prevenzione richiede controlli, formazione e una maggiore consapevolezza dei pericoli.

Conoscere gli infortuni per prevenirli

Un elemento fondamentale delle politiche di prevenzione è la conoscenza degli eventi infortunistici e delle loro cause. Nella lettura dei dati è importante distinguere tra le denunce di infortunio presentate all'INAIL e gli eventi successivamente riconosciuti dall'Istituto, al termine degli accertamenti previsti. Le denunce costituiscono infatti una prima fonte informativa, mentre la ricostruzione delle circostanze e dell'effettivo collegamento con l'attività lavorativa richiede ulteriori verifiche.

In Piemonte questo lavoro è affiancato dal sistema regionale di sorveglianza degli infortuni mortali, alimentato anche dalle informazioni raccolte dai Servizi SPreSAL delle ASL e consultabile attraverso il Centro regionale di documentazione per la promozione della salute (DoRS) al sito https://www.dors.it/dati_infortuni.php.

Il sistema permette di approfondire le modalità con cui si verificano gli eventi, individuare i contesti di rischio e orientare in modo sempre più mirato le attività di prevenzione.

Piani Mirati di Prevenzione

Tra gli strumenti adottati dalla Regione Piemonte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro figurano i Piani Mirati di Prevenzione (PMP), che integrano vigilanza, assistenza alle imprese, formazione e diffusione di buone pratiche, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi da parte dei datori di lavoro.

Già avviati con il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, saranno ulteriormente sviluppati nel nuovo ciclo di programmazione, con interventi nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, un nuovo piano sui rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature agricole e iniziative dedicate all'esposizione ad agenti cancerogeni e reprotossici, al sovraccarico biomeccanico e ai rischi psicosociali.

La prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari

Un'attenzione particolare è rivolta alla prevenzione delle aggressioni agli operatori sanitari, per tutelare la sicurezza e la dignità dei professionisti e garantire la qualità delle prestazioni ai cittadini. In continuità con le attività già avviate sullo stress lavoro-correlato, la Regione Piemonte realizzerà almeno un'iniziativa regionale all'anno dedicata a questo tema, coinvolgendo i soggetti interessati.

Formazione e promozione della salute nei luoghi di lavoro

La Regione Piemonte partecipa inoltre al programma interregionale PP5, finalizzato a migliorare la qualità e l'efficacia della formazione sulla sicurezza attraverso strumenti di valutazione e autovalutazione rivolti a imprese e soggetti formatori. Nel 2027 coordinerà anche la formazione degli operatori dei servizi delle ASL sulle nuove indicazioni nazionali.

Accanto alla prevenzione degli infortuni, la Rete WHP Regione Piemonte (Workplace Health Promotion) promuove il benessere dei lavoratori, incoraggiando le aziende ad adottare comportamenti e cambiamenti organizzativi favorevoli alla salute. A supporto delle imprese, il Centro regionale di documentazione per la promozione della salute (DoRS) e la Comunità di pratica regionale hanno realizzato materiali informativi e strumenti pratici.

Le iniziative sul territorio piemontese

In occasione della Settimana europea, le ASL piemontesi promuovono incontri, attività formative e iniziative di sensibilizzazione dedicate alla sicurezza e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Il calendario completo, con i relativi aggiornamenti, è disponibile sul sito della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/settimana-europea-della-sicurezza-sul-lavoro-2026-0