"La campana suona a martello": Mergozzo racconta la storia dei suoi pompieri

L’Antica Latteria di Mergozzo ospita, venerdì 24 ottobre alle 21.00, la conferenza “La campana suona a martello – La storia del Corpo Pompieri di Mergozzo”, un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali di un servizio che ha segnato profondamente la vita della comunità.

A tenere la conferenza è Francesco Rossi, che sulle pagine di “Verbanus 45” ha pubblicato una ricerca dedicata proprio alle vicende del corpo dei pompieri del paese. Una storia iniziata nel 1907, quando alcuni lungimiranti uomini ebbero l’idea di fondare il corpo dei pompieri.