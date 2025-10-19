La Fabbrica, in scena lo spettacolo benefico "Suite col morto"

Il Kiwanis Club di Domodossola propone lo spettacolo benefico “Suite col morto”, in scena al teatro La Fabbrica di Villadossola venerdì 24 ottobre alle 21.00. La serata rientra nell’ambito del festival “Le vibrazioni del cuore” e vede protagonista la compagnia teatrale Lalö. Lo spettacolo ha dunque scopo benefico: l’intero ricavato sarà infatti devoluto a progetti educativi e di sostegno per minori in difficoltà.

“Suire col morto” è scritto da Paolo Tollini e diretto da Armando Lopardo. In scena gli attori Sonia Biffi, Angela Tripodi, Paola Campini, Benedetta Roberti, Paolo Tollini, Giuseppe Bruno, Mauro Polli, Mauro Belli, Mario Stelitano, Angelo Pavan, Fedele Cappelletti. Le prevendite sono già disponibili presso le librerie La Pagina di Villadossola e Grossi di Domodossola.