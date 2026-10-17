Turismo e social network, il Piemonte è tredicesimo in Italia

Il Piemonte si colloca al tredicesimo posto in Italia per la presenza sui social network dedicata alla promozione turistica. È quanto emerge dal Vamonos Social Tourism Index 2026, la ricerca elaborata da Media Research per il tour operator Vamonos Vacanze, che ha analizzato la forza delle destinazioni regionali sulle principali piattaforme digitali.

Con un punteggio di 89,46 su 100, il Piemonte si posiziona nella seconda metà della classifica nazionale, alle spalle della Sardegna, dodicesima con 90,34 punti, e davanti all'Umbria, quattordicesima con 88,95.

La graduatoria prende in considerazione sette piattaforme: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, TikTok e Pinterest. L'obiettivo è misurare la presenza complessiva delle destinazioni turistiche, andando oltre il semplice numero di follower.

A guidare la classifica nazionale è il Trentino-Alto Adige, che raggiunge 99,72 punti su 100. Seguono la Toscana con 97,13 e le Marche con 96,16. Nelle prime dieci posizioni figurano anche Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Liguria.

Il confronto con le regioni confinanti evidenzia un divario significativo. La Lombardia occupa l'ottavo posto con 94,43 punti, mentre la Liguria è decima con 92,57. Più indietro rispetto al Piemonte si trova invece la Valle d'Aosta, diciottesima con 84,17 punti.

Secondo la metodologia adottata dai ricercatori, ciascuna delle sette piattaforme ha lo stesso peso nel calcolo dell'indice finale. Le dimensioni delle community vengono normalizzate attraverso una trasformazione logaritmica, così da rendere confrontabili social network con caratteristiche e numeri differenti.

La classifica non misura direttamente l'efficacia delle campagne turistiche né il numero di visitatori attratti dai social. L'indicatore riguarda soprattutto la consistenza e la distribuzione della presenza digitale delle destinazioni regionali.

La ricerca prende in esame anche il coinvolgimento degli utenti, ma questo parametro non contribuisce al punteggio complessivo, poiché i dati sulle interazioni non risultano disponibili in modo omogeneo per tutte le piattaforme e le regioni analizzate.

Per il Piemonte, dunque, il tredicesimo posto rappresenta una fotografia della presenza sui social nella promozione turistica, in un contesto nel quale le destinazioni italiane utilizzano sempre più canali digitali per raggiungere potenziali visitatori.