Torna "Il villaggio di Halloween" a Druogno

Torna anche quest’anno “Il villaggio di Halloween” di Druogno: un vero e proprio parco a tema con attrazioni per tutti i gusti e tutte le età, che prenderà vita venerdì 31 ottobre nel rione Villaggio, dalle 16.00 alle 19.00.

Bambini e famiglie potranno dunque passeggiare per il villaggio alla scoperta di spaventose attrazioni, giochi, truccabimbi, lunapark e molto altro. In programma anche lo spettacolo di magia dell’illusionista Alessandro, la baby dance, il “trampoliere tenebroso” e la musica con dj Mtt. Al punto ristoro, i tradizionali stinchett, zucchero filato, cioccolata e gli immancabili dolcetti di Halloween.

L’ingresso al villaggio è libero. Con un’iscrizione di 5 euro, da effettuare entro il 29 ottobre al numero 3408682308 (WhatsApp) è possibile ricevere un kit “dolcetto o scherzetto” per partecipare ad una caccia al tesoro.