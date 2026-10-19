Caro energia, rincari del 44% sulle bollette d'autunno: nel Vco spesa media di 1.127 euro a famiglia

L'arrivo dei primi freddi porta con sé l'ombra di pesanti rincari sulle spese per il riscaldamento e l'energia elettrica anche nel Verbano-Cusio-Ossola. Secondo l'elaborazione condotta da Facile.it sulla base dei consumi storici e delle tariffe attuali, l'ultimo quadrimestre del 2026 sarà caratterizzato da una decisa fiammata delle bollette in tutto il territorio piemontese.

Per le famiglie del Vco la stima di spesa per il periodo compreso tra settembre e dicembre ammonta complessivamente a circa 1.127 euro tra fornitura elettrica e gas metano, facendo segnare un incremento del 44,2% su base annua. Nel contesto regionale, la provincia azzurra si colloca nella parte più bassa per spesa complessiva assoluta, collocandosi al penultimo posto prima della sola provincia di Torino (981 euro), ma risente comunque di una crescita percentuale analoga a quella degli altri bacini piemontesi, guidati da Asti (1.539 euro, +46,2%) e Novara (1.296 euro, +44,8%).

A pesare sui bilanci domestici sono i forti scossoni sui listini all'ingrosso dell'energia, alimentati dal prolungarsi dei conflitti internazionali e dalle incertezze negli approvvigionamenti. I dati di riferimento elaborati sulla base della borsa EEX indicano infatti per il quadrimestre autunnale un PUN (prezzo all'ingrosso dell'elettricità) in ascesa dell'84% rispetto al 2025 e un PSV (costo del gas) che tocca un +135% tendenziale, impattando sui contratti a tariffa variabile nel mercato libero.

Per arginare i possibili rincari nei mesi a maggior consumo, gli esperti consigliano di monitorare le proprie condizioni contrattuali, confrontare le tariffe disponibili e prendere in considerazione opzioni a tariffa bloccata prima che i listini registrino ulteriori adeguamenti al rialzo.