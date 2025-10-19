Bannio Anzino, asta pubblica per la gestione del distributore di carburante a Pontegrande

Il 5 novembre, alle 17, si terrà l'asta pubblica per l'aggiudicazione della gestione dell'impianto di distribuzione di carburante di proprietà del comune in via Monterosa a Pontegrande. L'asta si terrà nella sala consiliare del municipio di Bannio Anzino.
Il distributore di carburante a Bannio Anzino gestito da una società era stato sequestrato, a giugno 2025, dalla guardia di finanza edalla Dogana a causa del riscontro di carburante non conforme e poi dissequestrato a luglio di quest'anno .
A breve quindi la Valle potrebbe essere nuovamente servita da un distributore di carburante. L'offerta dovrà essere superiore al canone annuo base stabilito dall'amministrazione di 12.000 euro. La durata del contratto di locazione sarà di 6 anni.