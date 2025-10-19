 / Anzasca

Bannio Anzino, asta pubblica per la gestione del distributore di carburante a Pontegrande

Base d’asta fissata a 12.000 euro l’anno per un contratto di sei anni: la Valle potrà presto tornare ad avere il suo distributore operativo

 Il 5  novembre, alle  17, si terrà  l'asta pubblica per l'aggiudicazione della gestione dell'impianto di distribuzione di carburante di proprietà del comune in via Monterosa a Pontegrande. L'asta si terrà  nella sala consiliare del municipio di Bannio Anzino.

Il distributore di carburante a Bannio Anzino gestito da una società era stato  sequestrato, a giugno 2025, dalla guardia di finanza edalla Dogana a causa del riscontro di carburante non conforme e poi dissequestrato a luglio di quest'anno .

A breve quindi la Valle potrebbe essere nuovamente servita da un distributore di carburante.  L'offerta dovrà essere superiore al canone annuo base stabilito dall'amministrazione di  12.000 euro.  La durata del contratto di locazione sarà di 6 anni.

Mary Borri

