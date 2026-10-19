Esordio vincente per la Musa 2mila8 Volley Domodossola: netto 3-0 contro San Rocco Novara FOTO

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e i ragazzi della Musa 2mila8 Volley Domodossola hanno sicuramente iniziato con il piede giusto il proprio campionato. Nella gara d’esordio, disputata domenica davanti al pubblico di casa, gli ossolani si sono imposti con un netto 3-0 sul San Rocco Novara, formazione che non è mai riuscita a mettere realmente in difficoltà i padroni di casa.

Il match si è chiuso con i parziali di 25-11, 25-21 e 25-12, che testimoniano la superiorità mostrata in campo dalla squadra di coach Cova, capace di gestire la gara con autorità e continuità.

Come già sottolineato in altre occasioni, tuttavia, partite di questo tipo nascondono alcune insidie: il rischio è quello di perdere progressivamente concentrazione o di affrontare la gara con un approccio non sufficientemente determinato, lasciando per strada punti che potrebbero rivelarsi preziosi nel corso della stagione. Nella scorsa annata, ad esempio, l’avvio di campionato non era stato altrettanto positivo e questo aveva inizialmente inciso sulle sicurezze del gruppo. La prima missione stagionale può dunque dirsi compiuta: tre punti importanti e una buona iniezione di fiducia, con lo sguardo già rivolto al prossimo impegno.

Venendo alla cronaca della partita, coach Cova schiera inizialmente la diagonale Boschi-Borghini, rispettivamente palleggiatore e opposto, i centrali Sirocchi e Fanelli, gli schiacciatori De Grandis e Maiello e il libero Scarpati.

La squadra parte subito con il giusto atteggiamento, imponendo il proprio ritmo fin dai primi scambi e mettendo in mostra efficacia nei diversi fondamentali. Il divario si allarga rapidamente e il San Rocco Novara non riesce a trovare le contromisure per rientrare in partita.

Soltanto nella fase iniziale del secondo set gli ospiti riescono a tenere il passo dei domesi, dando vita a una frazione più equilibrata. Anche in questa circostanza, però, la Musa 2mila8 Volley dà sempre l’impressione di avere la situazione sotto controllo, gestendo con lucidità i momenti più combattuti e portando a casa anche il secondo parziale.

Nel terzo set arriva l’unica variazione nell’assetto della formazione, con il classico doppio cambio che porta Saclusa in cabina di regia e Borgnis nel ruolo di opposto. Una soluzione tattica in più a disposizione di coach Cova, che potrà rivelarsi preziosa nel corso della stagione, offrendo ulteriori alternative nella gestione della squadra.

Archiviato nel migliore dei modi l’esordio casalingo, gli ossolani sono già chiamati a concentrarsi sul prossimo appuntamento: sabato 24 ottobre saranno ospiti della neopromossa Fontaneto. Un’altra gara da affrontare con la massima attenzione, per dare continuità al buon avvio di campionato e arrivare nelle migliori condizioni ai successivi impegni, sulla carta più impegnativi.