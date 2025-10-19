Tragedia in alta Valsesia: muore l’imprenditore cusiano Cesare Ornati padre del campione di corsa in montagna Giulio Ornati

Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità del Cusio e dell’intero Vco. Cesare Ornati, noto imprenditore e titolare della Rapid Lux, ha perso la vita durante un’escursione sul Monte Sayunchè, in alta Valsesia, sopra Mollia.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 da un tecnico del Soccorso Alpino che, trovandosi in zona per attività individuale, ha assistito alla caduta dell’escursionista lungo la cresta che conduce alla cima del Monte Sajunchè. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme all’equipe dell’elisoccorso del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le operazioni di recupero, condotte anche dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, si sono svolte in condizioni meteorologiche difficili, al limite della praticabilità.

La notizia della scomparsa di Cesare Ornati si è diffusa nel pomeriggio, destando profondo dolore in tutto il Vco. L’imprenditore era molto conosciuto non solo per la sua attività lavorativa, ma anche per il suo impegno nella comunità e la sua grande passione per la montagna, condivisa con il figlio Giulio, fuoriclasse della corsa in montagna, e con il resto della famiglia.

Particolarmente colpiti anche gli ambienti della Protezione Civile Provinciale, dove la moglie di Ornati è una volontaria molto stimata. Sui social, nel tardo pomeriggio, l’azienda Rapid Lux ha annunciato la chiusura per lutto nelle giornate di lunedì e martedì, in segno di rispetto per il fondatore.