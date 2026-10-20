Urge pace fra auto e bici

Nel mondo urge pace. In ogni angolo della Terra.

Non ci permettiamo di commentare, intervenire, esprimere giudizi (o ancor peggio sanzioni) sui grandi conflitti che stanno insanguinando il pianeta. Ci limitiamo a una guerra quotidiana che osserviamo girando per le nostre città e sulle strade interurbane.

Ci riferiamo alle battaglie fra ciclisti e automobilisti, che coinvolge sempre più spesso anche chi è alla guida dei monopattini.

Senza sfociare nelle vicende della banda romana della minicar che assalta bici e monopattini, è ugualmente pericolosa la battaglia che si svolge ogni giorno fra chi è al volante di una vettura e invece chi inforca una bici. Battaglia quasi sempre solo verbale (per fortuna) ma che rischia di sfociare sempre in violenza.

Insulti, gestacci, maledizioni, strombazzate con il clacson sono all'ordine del giorno su qualsiasi strada attorno a noi. Inutile cercare colpevoli stabilire da che parte sta la ragione: chi è alla guida di un'auto si sente padrone del mondo, mentre chi va in bici difficilmente sta in fila indiana. Ed è subito lite.

Purtroppo le nostre strade sono in pessime condizioni, ma noi dobbiamo conviverci insieme, sulla medesima stretta e bucherellata carreggiata.

Altrimenti rischiamo di farci molto, molto male. Tutti.