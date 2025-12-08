La Fanfara Alpina Ossolana chiude il 50esimo anniversario con una serata a “La Fabbrica”

Dopo un anno ricco di eventi, emozioni e partecipazione, la Fanfara Alpina Ossolana si prepara a vivere l’ultimo, atteso appuntamento dei festeggiamenti per il 50º anniversario di fondazione.

L’atto conclusivo si terrà sabato 13 dicembre, alle 20.45, al Teatro La Fabbrica, dove la formazione bandistica degli alpini ossolani proporrà una serata celebrativa all’insegna della musica e della tradizione.

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per la Fanfara, protagonista di numerose iniziative che hanno saputo coinvolgere l’intero territorio. Il punto più alto delle celebrazioni è stato il suggestivo Carosello allo stadio Curotti, andato in scena nel mese di maggio, capace di richiamare un vasto pubblico e di ribadire il forte legame tra la Fanfara, la comunità ossolana e l’identità alpina.

Per l’occasione, sul palco de La Fabbrica saliranno anche due realtà amiche: gli Amici del Coro Alpino Sezionale e la Fanfara Bersaglieri Valdossola, ospiti d’eccezione che contribuiranno a rendere la serata un appuntamento di grande richiamo.