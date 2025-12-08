 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 08 dicembre 2025, 06:50

Ecco le località in cui verranno installati i radar di velocità questa settimana in Canton Ticino

Tutte le informazioni per gli automobilisti

Ecco le località in cui verranno installati i radar di velocità questa settimana in Canton Ticino

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino letali. Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, tutelando così la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Per prevenire situazioni di rischio e ridurre il numero di incidenti, durante la settimana 50, dal 8 al 14 dicembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità tramite postazioni mobili e semi-stazionarie nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Camorino
Polizie comunali: Giubiasco, Carasso, Bellinzona, Castione, Cadenazzo, Gudo, Arbedo, Claro

Distretto di Locarno
Polizie comunali: Cugnasco, Riazzino, Muralto

Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Taverne, Rivera, Cantonetto, Vezia
Polizie comunali: Viganello, Molino Nuovo, Banco, Madonna del Piano, Caslano, Canobbio, Paradiso, Grancia, Agno, Montagnola, Bioggio, Ruvigliana, Pregassona, Pazzallo

Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari
Biasca, Tenero, Morbio Inferiore

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore