Ecco le località in cui verranno installati i radar di velocità questa settimana in Canton Ticino

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino letali. Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, tutelando così la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Per prevenire situazioni di rischio e ridurre il numero di incidenti, durante la settimana 50, dal 8 al 14 dicembre 2025, verranno effettuati controlli della velocità tramite postazioni mobili e semi-stazionarie nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Camorino

Polizie comunali: Giubiasco, Carasso, Bellinzona, Castione, Cadenazzo, Gudo, Arbedo, Claro

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Cugnasco, Riazzino, Muralto

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Taverne, Rivera, Cantonetto, Vezia

Polizie comunali: Viganello, Molino Nuovo, Banco, Madonna del Piano, Caslano, Canobbio, Paradiso, Grancia, Agno, Montagnola, Bioggio, Ruvigliana, Pregassona, Pazzallo

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari

Biasca, Tenero, Morbio Inferiore