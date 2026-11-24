730 tonnellate di alimenti donate in una sola giornata. Accade in Piemonte per la Colletta del Banco Alimentare.

In testa la provincia di Torino con 275mila chilogrammi di cibo confezionato (una crescita dell’8% rispetto al 2025). Segue Cuneo con 106mila chili (+7%), Novara con 82mila (+8%), Asti quasi 46mila (+6%) e Biella e Vercelli con 30mila e 17mila chili di cibo raccolto dai 12mila volontari presenti nei 1300 punti vendita in Regione.

Nonostante il caro vita e le difficoltà che pesano sui bilanci familiari, la generosità dei Piemontesi non è venuta meno, non ha fatto passi indietro. Anzi, c’è stata una crescita complessiva di 40 tonnellate (+6%) rispetto al 2025.

La formula é semplice: basta mettere nel carrello, mentre si fa la spesa un pacco di pasta in più, o qualsiasi altro alimento, oppure una bottiglia di olio, pagare alla cassa e poi lasciarlo ai volontari. I prodotti raccolti saranno distribuiti, nei prossimi mesi attraverso le oltre 7500 organizzazioni di solidarietà, a decine di migliaia di persone in difficoltà.

Il carrello della spesa pesa sui bilanci di tante famiglie piemontesi. Eppure ancora più forte è il nostro cuore, il desiderio di fare del bene e la voglia di prendersi cura di chi fa più fatica.