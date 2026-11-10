Per ogni 100 euro in busta paga...

Anche in questo triste primato non ci batte nessuno. Siamo in testa alla classifica.

Parliamo del costo del lavoro.

Per garantire a un giovane lavoratore 24mila euro netti all'anno (cioè 2mila euro puliti al mese), una piccola impresa italiana può arrivare a spenderne oltre 43mila. In sostanza, per ogni 100 euro netti in busta paga, il costo aziendale supera i 180 euro.

E, dicevamo, siamo nettamente in testa in Europa dove i costi per le imprese sono di 178 euro in Germania, 171 in Portogallo, 170 in Spagna, 166 in Francia e 127 in Irlanda.

È quanto emerge da una simulazione della CNA sul costo del lavoro giovanile, realizzata prendendo a riferimento una piccola impresa con cinque addetti, che assume a tempo indeterminato un giovane di 25 anni.

E poi ci lamentiamo se i giovani non trovano lavoro e alle aziende mancano dipendenti. Siamo di fronte a un paradosso: le imprese sostengono costi elevatissimi e i giovani continuano a percepire stipendi insufficienti. Così non andremo mai da nessuna parte. La domanda e l'offerta non si incontreranno mai.

Sono troppi gli oneri che pesano sul costo del lavoro. E allora prolifera il popolo delle Partite Iva.

Ma così facendo la qualità del lavoro non può certo migliorare. Le aziende si affidano a collaboratori saltuari che oggi ci sono e domani non più. E i liberi professionisti, anche loro sottoposti a una tassazione pressante, fanno fatica ad affittare un alloggio o a ottenere un mutuo.

La priorità sarebbe quella di rendere sostenibile, non soltanto l'assunzione, ma soprattutto la permanenza dei giovani nelle imprese.

Semplice? E, allora, perchè non lo si fa?