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Il punto di Beppe Gandolfo | 10 novembre 2026, 08:25

Per ogni 100 euro in busta paga...

Per garantire a un giovane lavoratore 24mila euro netti all'anno (cioè 2mila euro puliti al mese), una piccola impresa italiana può arrivare a spenderne oltre 43mila. In sostanza, per ogni 100 euro netti in busta paga, il costo aziendale supera i 180 euro

Per ogni 100 euro in busta paga...

Anche in questo triste primato non ci batte nessuno. Siamo in testa alla classifica. 

Parliamo del costo del lavoro.

Per garantire a un giovane lavoratore 24mila euro netti all'anno (cioè 2mila euro puliti al mese), una piccola impresa italiana può arrivare a spenderne oltre 43mila. In sostanza, per ogni 100 euro netti in busta paga, il costo aziendale supera i 180 euro.

E, dicevamo, siamo nettamente in testa in Europa dove i costi per le imprese sono di 178 euro in Germania, 171 in Portogallo, 170 in Spagna, 166 in Francia e 127 in Irlanda.

È quanto emerge da una simulazione della CNA sul costo del lavoro giovanile, realizzata prendendo a riferimento una piccola impresa con cinque addetti, che assume a tempo indeterminato un giovane di 25 anni.

E poi ci lamentiamo se i giovani non trovano  lavoro e alle aziende mancano dipendenti. Siamo di fronte a un paradosso: le imprese sostengono costi elevatissimi e i giovani continuano a percepire stipendi insufficienti. Così non andremo mai da nessuna parte. La domanda e l'offerta non si incontreranno mai.

Sono troppi gli oneri che pesano sul costo del lavoro. E allora prolifera il popolo delle Partite Iva. 

Ma così facendo la qualità del lavoro non può certo migliorare. Le aziende si affidano a collaboratori saltuari che oggi ci sono e domani non più. E i liberi professionisti, anche loro sottoposti a una tassazione pressante, fanno fatica ad affittare un alloggio o a ottenere un mutuo.

La priorità sarebbe quella di rendere sostenibile, non soltanto l'assunzione, ma soprattutto la permanenza dei giovani nelle imprese. 

Semplice? E, allora, perchè non lo si fa?

Beppe Gandolfo

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