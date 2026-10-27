Valle Vigezzo, in servizio da oggi un nuovo medico di famiglia

Buone notizie per i cittadini della Valle Vigezzo rimasti senza medico di famiglia. Come già anticipato nelle scorse settimane dalla dirigenza dell’Asl Vco, infatti, la valle - che dall’inizio di ottobre ha dovuto fare i conti con il pensionamento di due medici - avrà a disposizione nuovi professionisti. In particolare da oggi, lunedì 26 ottobre, ha preso servizio la dottoressa Chiara Musso, con un ambulatorio nella sede territoriale del distretto sanitario di Santa Maria Maggiore (in via Guglielmo Marconi 61).

Per le prime settimane, l’accesso all’ambulatorio sarà ad accesso libero, senza prenotazione, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle 15.00 alle 19.00, giovedì dalle 14.00 alle 18.00.