''Ospedale del Vco: questa volta ci siamo davvero!''

‘’Sarò al ministero lunedì anche per lavorare sulla riposta del Ministero e seguire direttamente il dossier’’. Così dice Federico Riboldi, assessore regionale alla sanità che abbiamo sentito dopo la notizia che la Regione Piemonte ha trasmesso al Ministero della Salute lo studio di fattibilità e il documento programmatico per la realizzazione del nuovo ospedale unico del Verbano Cusio Ossola a Piedimulera, avviando così l'istruttoria ministeriale necessaria ad acquisire il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e a proseguire il percorso verso la sottoscrizione dell'Accordo di programma per il finanziamento dell'opera.

‘Rischiate’ di diventare la giunta che riuscirà a farlo questo ospedale unico del Vco tanto discusso e mai nato…

‘’Sì, ce la faremo! E’ un impegno che stiamo mantenendo e questa volta ci siamo davvero. Credo di essere stato l’unico che è riuscito a dare un progetto al Ministero ed avere il finanziamento perché appena c’è l’ok dal Ministero abbiamo già 200 milioni di euro già disponibili. E poi l’altra cosa è che è una questione mia personale: io sono nativo del Verbano Cusio Ossola. Vivo una parte dell’anno lì e quindi per me è casa’’.