In 500 dal Vco e Novara per la manifestazione Cgil a Roma

In 500 da Novara e Vco, in 200mila da tutta Italia. La Cgil ha riempito piazza San Giovanni di Roma dopo un corteo chilometrico che ha attraversato la città, colorandola di rosso e riempiendola di speranza. Lo ha fatto per chiedere che i soldi vengano spesi per le persone e non per le armi, per aumentare i salari e le pensioni, per chiedere una riforma fiscale che vada a prendere i soldi da chi evade e da chi detiene ricchezze per metterli a disposizione di chi lavora, per la sanità pubblica e per l’istruzione. Studenti, lavoratori, pensionati, disoccupati: tutti uniti per chiedere che la prossima legge di bilancio cambi, per portare una diversa idea di Paese.

Le conclusioni del segretario generale Cgil Landini sono state precedute dall’intervento di Ranucci perché anche il ruolo della stampa, libera e lontana da pressioni e minacce, è fondamentale per raccontare l’ambizione riportata nel titolo della manifestazione: “Democrazia al lavoro!”.