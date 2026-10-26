L'Inps cerca due medici nel Vco per le visite fiscali: domande entro il 16 novembre

L'Inps cerca due medici nel Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia. La Direzione regionale Piemonte ha pubblicato un avviso di selezione per 26 incarichi complessivi, due dei quali destinati alla struttura provinciale del Vco.

L'opportunità è rivolta ai medici iscritti a una scuola di specializzazione di area sanitaria e ai laureati in Medicina e Chirurgia che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale. Tra i requisiti richiesti figurano anche l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e il possesso dei diritti civili e politici.

I professionisti selezionati saranno impegnati negli accertamenti medico-legali domiciliari nei confronti dei dipendenti pubblici e privati assenti per malattia. Le visite potranno essere disposte direttamente dall'INPS oppure richieste dai datori di lavoro e riguarderanno il territorio di competenza della sede provinciale.

Gli incarichi avranno natura libero-professionale e non comporteranno l'assunzione alle dipendenze dell'Istituto. L'attività dovrà essere compatibile con gli obblighi formativi dei candidati, che concorderanno mensilmente la propria disponibilità nelle fasce mattutine o pomeridiane.

Per quanto riguarda i compensi, l'avviso prevede 41,49 euro per ogni giornata di effettiva reperibilità, oltre a 25 euro per ciascuna visita domiciliare feriale e 31,69 euro per quelle festive. Sono inoltre previsti compensi per gli accessi domiciliari e rimborsi per gli spostamenti secondo le condizioni indicate nel bando.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 16 novembre 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.it, allegando la domanda, il curriculum aggiornato e un documento di riconoscimento.

Nella richiesta sarà necessario indicare la direzione provinciale per la quale si manifesta la propria disponibilità. L'avviso completo, con requisiti e istruzioni, è consultabile sul sito ufficiale dell'INPS, nella sezione dedicata ai reclutamenti territoriali.