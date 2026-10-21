“(Ri)conoscere la fibromialgia”: un incontro per comprendere la patologia

Sabato 31 ottobre alle 17.00 l’auditorium Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola ospita l’incontro “(Ri)conoscere la fibromialgia”, un incontro divulgativo aperto a tutti, cittadini, pazienti, familiari e operatori sanitari. La relatrice sarà la dottoressa Maria Bruzzone, reumatologa e referente medico Aisf Sezione Torino-Piemonte.

L’incontro - che gode del patrocinio di Aisf (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) in collaborazione con il Collegio Rosmini, la Pro Loco di Domodossola e Pediacoop Medica h24 - ha l’obiettivo di informare, approfondire e confrontarsi per accrescere la conoscenza della fibromialgia e dare maggiore visibilità a una patologia che incide profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. La dottoressa Bruzzone affronterà il tema della malattia sotto il profilo medico, illustrandone i principali sintomi, il percorso diagnostico e le modalità di gestione della patologia. Al termine dell’intervento sarà dedicato uno spazio alle domande del pubblico, per favorire il dialogo diretto con la specialista e consentire ai partecipanti di approfondire dubbi e aspetti legati alla propria esperienza.

La fibromialgia è una condizione caratterizzata, tra gli altri sintomi, da dolore cronico diffuso, affaticamento e disturbi del sonno, con possibili ripercussioni sulla vita quotidiana, lavorativa e relazionale. Per chi ne soffre, poter contare su informazioni affidabili e su una maggiore sensibilità da parte della comunità rappresenta un elemento importante nel percorso di riconoscimento e gestione della malattia. L’appuntamento al Collegio Mellerio Rosmini vuole quindi contribuire a diffondere consapevolezza, promuovere una cultura dell’ascolto e offrire un’occasione concreta di confronto tra cittadini, pazienti e mondo sanitario.

Per informazioni è possibile contattare il numero 392 9902096 (Laura Bove).