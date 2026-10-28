Alla dottoressa Patrizia Julita il titolo di Primario Emerito VIDEO

La dottoressa Patrizia Julita, storica direttrice del reparto di neurologia dell’Asl Vco da poco in pensione, ha ricevuto ieri, martedì 27 ottobre, il titolo onorario di Primario Emerito. “Un titolo - ha spiegato il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel - che non era mai stato assegnato nella storia della nostra Asl. La dottoressa Julita ha dimostrato un’estrema dedizione alla professione a livello ospedaliero, territoriale e manageriale. Ha di fatto costruito la neurologia di Domodossola e la stroke unit. Si è da sempre dimostrata un medico vicino a tutti i pazienti. Sarà un’ambasciatrice della medicina nel Vco e nel mondo”.

La dottoressa Julita non ha nascosto l’emozione durante il suo discorso. “Non avrei mai immaginato che, dopo essere entrata nel mondo lavorativo come l’ultimo degli assistenti di neurologia, ne sarei uscita oggi come primario emerito. Ritengo questo titolo di un valore inestimabile, perché ripaga 38 anni di impegno, sacrifici e rinunce. Ma non si possono ottenere questi risultati da soli. Devo ringraziare il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo, ma soprattutto la mia squadra: medici, infermieri, oss e tecnici, che hanno sempre lottato con me sprezzanti del sacrificio pur di soddisfare le necessità dei pazienti, anche quando il personale era ridotto al minimo”.

In conclusione, un augurio per le nuove generazioni di professionisti: “Da decano di questa Asl, auguro a tutti buon lavoro, ricordandovi che i risultati si ottengono solo se si veste con passione e dedizione la maglia di una squadra”.

A portare il proprio saluto in questa occasione speciale anche il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, che ha parlato della dottoressa Patrizia Julita come di “una persona che ha dedicato la sua vita alla cura con grande passione e dedizione. Un grazie a nome mio, della città e di tutta la nostra comunità”.