Al ristorante Adhoc di via Galletti, la qualità del fine dining anche in pausa pranzo

Una nuova proposta per avvicinare la qualità della cucina fine dining anche alla pausa pranzo, senza rinunciare alla cura dei dettagli e all'esperienza che caratterizza il servizio serale. È la formula Business Lunch introdotta da qualche settimana dal ristorante Adhoc di via Galletti 24 a Domodossola, con un menù dedicato che cambia ogni settimana e una proposta pensata per chi desidera concedersi un pranzo di qualità anche durante la giornata lavorativa.

Il servizio è disponibile a pranzo il lunedì, martedì, venerdì e sabato, dalle 12 alle 14, con due possibilità: una portata a 15 euro oppure due portate a 25 euro. Il menù comprende due antipasti, due primi, un secondo e un dolce, con la possibilità di comporre liberamente il proprio percorso scegliendo tra le diverse proposte. Acqua, caffè e coperto sono esclusi. La formula non comporta però alcun compromesso sulla qualità delle materie prime né sul servizio. Anche a pranzo vengono mantenuti gli standard del ristorante: dagli amuse-bouche di benvenuto, al pane e grissini fatti in casa quotidianamente sino alla piccola pasticceria finale, oltre naturalmente all'attenzione del personale di sala e alla cura della mise en place.

La cucina alterna piatti della tradizione italiana a proposte che rispecchiano la filosofia italo-giapponese del locale. Accanto a preparazioni classiche come la carbonara o il carpaccio con pere e pecorino, trovano spazio abbinamenti più ricercati e contaminazioni orientali. Tra gli esempi proposti nelle scorse settimane, un risotto allo zafferano arricchito con katsuobushi e salsa teriyaki. L'obiettivo è offrire un'esperienza diversa anche a chi ha a disposizione soltanto il tempo della pausa pranzo, mantenendo quella ricerca gastronomica e quella curiosità che contraddistinguono la proposta serale.

Un'altra particolarità è la flessibilità della formula: è possibile abbinare i piatti del Business Lunch a quelli del menù alla carta, anche all'interno dello stesso tavolo, lasciando a ciascun cliente la libertà di scegliere secondo i propri gusti. Il ristorante dispone di un numero contenuto di posti, circa 17-20, e per questo la prenotazione è consigliata, soprattutto in vista della stagione invernale. Per prenotare il proprio tavolo è possibile contattare il 3758193607 oppure effettuare la prenotazione direttamente su www.adhocrestaurant.it