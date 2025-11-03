Incidente sul lavoro a Crevoladossola, Avs: "Tragedia inaccettabile. Servono verità, giustizia e sicurezza"

"La morte di Tarcisio Valci, operaio di 56 anni originario della Val Formazza, deceduto in seguito a un incidente sul lavoro presso la ditta Ossola Marmi e Graniti a Crevoladossola, è una tragedia che ci colpisce profondamente e che non può essere archiviata come una fatalità”. Così, in una nota, Marco Grimaldi e Alice Ravinale, deputato e consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Secondo le prime ricostruzioni – proseguono - Valci è caduto dal cassone di un autocarro nell’area esterna dell’azienda, dove si trovano i blocchi di marmo Palissandro estratti dalla cava. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili. Alleanza Verdi e Sinistra esprime il proprio cordoglio alla famiglia, ai colleghi e alla comunità della Val Formazza, e si unisce alla richiesta di verità e giustizia”.

Sottolineano da Avs: “Ancora una volta, un lavoratore perde la vita in un contesto produttivo dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta. Non possiamo continuare ad assistere a incidenti mortali senza che venga messa in discussione l’organizzazione del lavoro, la formazione, il controllo e la responsabilità delle imprese”.

Grimaldi e Ravinale chiedono che vengano accertate tutte le responsabilità e che le istituzioni competenti intervengano con urgenza per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori ad alto rischio come quello lapideo. In Piemonte i controlli nel 2025 non hanno nemmeno ancora raggiunto il 5% previsto dai Lea: non bastano più le parole, occorre potenziare il personale di Spresal e altre agenzie di controllo per fermare questa strage infinita.”