Sciopero generale del 20 novembre, la Cgil mobilita anche il Vco

Anche il Verbano Cusio Ossola si prepara allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre. La mobilitazione, promossa con lo slogan "Il futuro è adesso", coinvolgerà lavoratori e lavoratrici dei settori pubblici e privati e sarà accompagnata da una manifestazione a Novara, alla quale potranno partecipare anche i cittadini del Vco.

In vista della giornata di protesta, la Cgil Novara e Vco ha organizzato un'assemblea pubblica lunedì 9 novembre alle 17.30 alla Casa del Popolo di Trobaso, a Verbania. L'incontro sarà dedicato alle ragioni dello sciopero e alle principali richieste avanzate dal sindacato. Al centro della mobilitazione ci sono le difficoltà economiche legate all'inflazione, all'aumento del costo della vita e ai rincari di carburanti ed energia. La Cgil critica le politiche economiche del Governo, chiedendo maggiori interventi a sostegno del reddito dei lavoratori e dei pensionati. Tra le rivendicazioni figurano pensioni dignitose e pienamente rivalutate, maggiori risorse per la sanità pubblica, la scuola, l'università e le politiche sociali, oltre a misure per rendere il sistema fiscale più equo e rafforzare la sicurezza sul lavoro. "Per anni le famiglie hanno dovuto affrontare un progressivo aumento dei costi, senza risposte sufficienti a tutelare il loro potere d'acquisto": è questo, in sintesi, uno dei temi richiamati dalla Cgil nel comunicato con cui annuncia la mobilitazione.

Il sindacato contesta inoltre l'aumento delle spese destinate al riarmo, sostenendo la necessità di indirizzare maggiori risorse verso la sanità, l'istruzione, l'assistenza e le politiche sociali. Lo sciopero del 20 novembre interesserà l'intera giornata lavorativa, in tutti i settori pubblici e privati, compresi quelli in appalto e strumentali. Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente. Per favorire la partecipazione dei cittadini del Verbano Cusio Ossola alla manifestazione di Novara, la Cgil ha previsto un servizio di pullman. È possibile prenotare un posto chiamando il numero 335 763 3619. L'assemblea di Trobaso rappresenterà dunque il principale momento di confronto pubblico nel Vco prima della giornata di mobilitazione nazionale.