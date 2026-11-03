Devero–Crampiolo, conclusi i lavori di consolidamento della pista forestale

Si chiude l'iter dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della pista forestale che collega Devero, Strevo e Crampiolo, nel territorio comunale di Baceno. L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola ha approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, formalizzando così la conclusione dell'intervento.

Le opere hanno riguardato il consolidamento di un tratto della pista e la realizzazione di interventi di protezione, con l'obiettivo di contrastare le situazioni di dissesto e migliorare la stabilità del collegamento.

Il progetto, inserito nel programma regionale dedicato alla sistemazione idrogeologica dei territori montani, ha beneficiato di un finanziamento previsto di 406mila euro attraverso le risorse europee del Fondo europeo di sviluppo regionale.

I lavori erano stati avviati nel 2025, con un'accelerazione resa necessaria dall'aggravarsi di un dissesto che aveva compromesso la percorribilità della strada. Durante il cantiere, il collegamento carrabile era stato chiuso, mentre per gli escursionisti erano rimasti disponibili i percorsi pedonali alternativi verso Crampiolo.