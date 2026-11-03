Il Centro Operativo Misto si amplia: previste una nuova autorimessa e una tettoia

Nuovi spazi per il Centro operativo misto della della Valle Vigezzo, situato a Santa Maria Maggiore lungo la statale 337. Il consiglio comunale ha adottato il progetto preliminare della variante urbanistica numero 16 al Piano regolatore, un passaggio necessario per consentire l'ampliamento della struttura attraverso la realizzazione di una nuova autorimessa e di una tettoia.

Il provvedimento, approvato con deliberazione numero 24 del 23 ottobre, riguarda la trasformazione della destinazione urbanistica di un'area di 650 metri quadrati adiacente al presidio esistente, attualmente classificata come agricola di salvaguardia, che sarà destinata a servizi pubblici.

L'intervento nasce dalla necessità di potenziare gli spazi logistici a disposizione dei gruppo che fanno parte del Com (Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Ambulanza e Aib). Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'attuale configurazione degli edifici e delle aree esterne non consente infatti di ricoverare al coperto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati nelle attività di soccorso e gestione delle emergenze.

Il progetto prevede quindi la costruzione di una nuova autorimessa destinata ai veicoli di soccorso, comprese le ambulanze, e di una tettoia che andrà a coprire uno spiazzo di manovra già asfaltato. Le nuove strutture saranno realizzate in continuità con quelle esistenti, sfruttando gli accessi già presenti e limitando l'occupazione di ulteriori aree.

Particolare attenzione sarà riservata anche all'inserimento paesaggistico. Gli elaborati prevedono infatti che i nuovi manufatti rispettino le caratteristiche architettoniche e i materiali tradizionali del contesto alpino della Valle Vigezzo.

La documentazione comprende inoltre approfondimenti geologici e ambientali, necessari per valutare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche del territorio.